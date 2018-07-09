К перемирию в Сирии присоединились 90 населенных пунктов

Число населенных пунктов в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, присоединившихся к режиму перемирия, возросло до 90. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

По имеющейся информации, представители Центра ведут с боевиками переговоры о их выводе в провинцию Идлиб. Вместе с сирийскими военными был подготовлен пункт перехода в районе Деръа. Вывести планируется до тысячи человек.

Реклама

«В результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. В провинции Деръа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — говорится в сообщении Центра.

Как отмечается, в рамках выполнения соглашения, группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. При этом, по данным российской части комиссии, было зафиксировано четыре случая стрельбы, еще два случая зарегистрировала сирийская сторона.

Ранее сообщалось, что в США будут считать ответственной Россию за нарушение режима перемирия в Сирии.