В ОЗХО обнаружили применение хлора в сирийской Думе

Предварительный анализ проб из сирийского города Дума показал, что в результате химической атаки, совершенной в городе в апреле, применялся хлор, сообщает Reuters со ссылкой на промежуточный отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

ОЗХО направила экспертов в район Думы через неделю после предполагаемой химической атаки 7 апреля.

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«В образцах были обнаружены органические вещества со следами хлора», — говорится в документе.

При этом отмечается, что следов нервно-паралитических веществ в образцах обнаружено не было.

Ранее в Минобороны России заявили о разоблачении инсценировки химической атаки в Сирии. Отмечается, что в некоторые пробы был умышленно внесен зарин.