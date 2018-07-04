FT: глава минобороны Германии отвергла обвинения Трампа по взносам в бюджет НАТО

Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения американской стороны, обвинившей Германию в недостаточном финансировании НАТО. Об этом пишет The Financial Times.

По словам фон дер Ляйен, когда четыре года назад перед альянсом была поставлена цель вносить в бюджет НАТО большую сумму, немецкая сторона дала понять, что не сможет достичь таких показателей в обозримом будущем. Она призвала не оценивать вклад Германии в НАТО только по взносам в бюджет организации.

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«Вы можете легко потратить 2% ВВП на оборону, фактически ничего не предлагая НАТО», — заметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что речь идет не только о «наличных». Министр обратила внимание, что Германия была второй по количеству войск, предоставленных в распоряжение альянса, уступив первое место США. По ее словам, Германия стремится достичь поставленной цели по взносам в НАТО, которые должны составлять 2% ВВП. Ожидается, что к 2024 году взносы немецкой стороны в бюджет организации достигнут 1,5% ВВП.

Фон дер Ляйен подтвердила получение письма от американской стороны, в котором Трамп призывает к увеличению оборонных бюджетов, и сказала, что аналогичные письма получили другие европейские страны, что свидетельствует об интересе к проблеме, актуальности альянса и общей цели.

Ранее Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не стали повышать расходы на оборону.