Украина заявила об «отвоевывании» села Золотое-4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили об успешном выполнении операции, в результате которой под контроль украинских силовиков перешло село Золотое-4, сообщает агентство «Укринформ».

Информацию о переходе населенного пункта под контроль Украины подтвердил начальник пресс-центра Объединенных сил Александр Завтонов, отметив, что в ходе операции Минские договоренности нарушены не были.

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«Да, мы подтверждаем информацию о взятии под контроль населенного пункта Золотое-4», — сообщил Завтонов.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили РИА «Новости», что село Золотое-4 контролируется силовиками с 2014 года, и назвали «отвоевывание собственных территорий» распространенной у них практикой.

По мнению представителя ЛНР, данная ситуация демонстрирует «полное невладение обстановкой командирами любого звена».

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР дважды за сутки.