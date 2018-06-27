Постпред САР в ОЗХО обвинил США в открытой агрессии в Сирии

Постоянный представитель Сирии при ОЗХО Бассам Саббаг заявил, что Вашингтон ведет агрессивную кампанию против Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США совершают открытую агрессию против Сирии на сирийской территории.

Он также подчеркнул, что США оказывают политическое и экономическое давление, чтобы навязать свою позицию другим странам.

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Саббаг добавил, что «Вашингтон полностью игнорирует международные нормы в своей агрессивной кампании против Дамаска».

Ранее Бассам Саббаг заявил, что Сирия выполнила обязательства по уничтожению всего химического оружия.

В апреле стало известно, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в исследовательском центре Дамаска.