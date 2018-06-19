В Белом доме прокомментировали сообщения о создании космических войск США

Администрация президента США Дональда Трампа находится на начальном этапе создания военно-космических сил. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Пентагон начал работать по этому процессу.

«Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с министерством обороны и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло», — отметила Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону создать космические войска. По его мнению, Соединенные штаты должны обладать военным превосходством в космосе. В министерстве обороны США подтверждали готовность к созданию космических войск.