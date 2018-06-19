США и Южная Корея заявили о приостановке совместных учений

Министерство обороны Южной Кореи заявило о планах приостановить совместные с США военные учения, запланированные на август, сообщает «Ренхап».

Такое решение было принято для, чтобы обеспечить продолжение переговоров с КНДР по денуклиаризации и установлению мира на полуострове.

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Вашингтон и Сеул также заявили, что «решение по последующим учениям еще не было принято».

Ранее в США заявили, что у Северной Кореи есть примерно три тысячи различных объектов и построек, используемых для разработки ядерного оружия. Также ранее сообщалось, что в МИД Южной Кореи выразили надежду на завершение Корейской войны в 2018 году.