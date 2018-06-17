В ЕС прокомментировали перемирие между властями Афганистана и талибами

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС приветствует предложение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с группировкой «Талибан». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, решение Гани о продлении прекращения огня является смелым шагом на пути к мирным переговорам.

Реклама

Она также подчеркнула, что ЕС выражает признательность обеим сторонам за выполнение ими своих обязательств.

Ранее Гани заявил, что перемирие с группировкой «Талибан» будет продлено.

Как отмечалось, президент не указал срок, на который продлевается перемирие.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.