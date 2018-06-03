Власти Сирии потребовали от США покинуть базу в Эт-Танфе

Глава МИД Сирии Валид Муаллем потребовал от США покинуть военную базу в городе Эт-Танфе, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство САР готово обсуждать соглашение по безопасности Южной Сирии, только после того, как США выведут свои войска с базы в Эт-Танфе.

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Он также добавил, что в настоящее время власти Сирии не участвуют в переговорах относительно ситуации на южном фронте страны.

Ранее минюст США заявил, что авиаудары по сирийской территории не требовали одобрения конгресса, поскольку касались национальных интересов Соединенных Штатов.

Как отмечалось, удары преследовали такие цели, как «содействие региональной стабильности, предотвращение гуманитарной катастрофы и удержание от использования химического оружия».