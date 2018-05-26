В ЛНР заявили о задержании двух украинских военных

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВС Украины, которые пытались пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Марочко, передает РИА «Новости».

Марочко рассказал, что задержаны были двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сбежавших с позиций. По словам представителя Народной милиции, задержанные военнослужащие рассказали об отсутствии дисциплины в подразделениях бригады и желания участвовать в боевых действиях.

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«По словам задержанных, с момента введения так называемой операции объединенных сил обстановка в подразделении только ухудшилась, некомплект личного состава увеличивается, участились случаи самовольного оставления частей», — отметил Марочко.

Он добавил, что среди личного состава украинских подразделений «стало нормой игнорирование или прямой отказ от выполнения приказов командиров».

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