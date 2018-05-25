Лавров сравнил ситуацию с расследованием крушения МН17 с делом Скрипалей

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком и обсудил расследование крушения МН17, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Блок не смог привести факты, доказывающие выводы расследования международной группы о якобы причастности России к катастрофе.

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«Я напомнил моему коллеге о том, что Россия больше чем кто бы то ни было сотрудничала с этим следствием, несмотря на то, что нас не пригласили в совместную группу по расследованию», — подчеркнул Лавров.

Министр рассказал, что следователям были переданы «все подробнейшие данные» о катастрофе. Он заметил, что накануне со стороны прокуратуры Нидерландов поступил очередной запрос, на который физически невозможно было дать ответ.

«Я выразил удивление, что, направив запрос и не получив ответа, в тот же день они сделали объявление о выходе на новый уровень в своей работе, но добавили, что для окончательного завершения следствия потребуется много времени», — рассказал Лавров.

Он сравнил происходящее с делом Скрипалей, в котором обвинили в отравлении российскую сторону, хотя расследование еще продолжается.

«Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о тяжелейшей трагедии человеческой, гибели сотен людей, спекулировать на этом для достижения своих политических целей, ну, я оставляю это на их совести», — добавил Лавров.

Также он выразил готовность к сотрудничеству, несмотря на множество возникающих у российской стороны вопросов.

Ранее глава МИД Нидерландов потребовал у России компенсацию за катастрофу с МН17.