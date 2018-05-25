Минобороны: за неделю 14 летальных аппаратов провели разведку на границах России

В газете «Красная звезда», официальном печатном органе Министерства обороны России, заявили, что за последнюю неделю 14 летальных аппаратов вели разведку у границ России.

По данным издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили семь вылетов, чтобы перехватить и сопровождать летальные аппараты. Отмечается, что нарушения границ России не произошло.

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В газете не уточнили, какие именно воздушные средства проводили разведку. Также не указано, каким странам могли принадлежать летальные аппараты.

Ранее сообщалось, что российская армия отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 для усиления защиты региона.