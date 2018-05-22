Израиль впервые применил для атаки F-35

Израиль впервые применил для атаки истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны страны.

«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таких случаев было два «на двух разных фронтах».

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Ранее командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийская сторона выпустила более 100 ракет по военным Израиля, которые в ночь на 10 мая бомбили объекты военного присутствия Ирана в Сирии.

Все задействованные в антииранской операции военные самолеты вернулись на базу, при этом они также атаковали комплексы ПВО в Сирии, среди которых были произведенные в России «Панцири» и «Буки».