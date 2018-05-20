На Украине завершили испытания ракетного комплекса «Скиф»

Украинское конструкторское бюро «Луч» заявило о завершении финальных испытаний противотанкового ракетного комплекса «Скиф». Об этом сообщается на странице бюро в фейсбуке.

«На Черниговщине состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» в присутствии представителей заказчика. Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет «Скиф». Все определенные цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ракеты способны поражать малоразмерные цели наподобие долговременных огневых точек, легкобронированных объектов или вертолетов. Ракета может быть наведена на цель с закрытой позиции или из укрытия, что снижает вероятность уничтожения наводчика ответным огнем.

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