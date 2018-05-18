Израиль отверг связь между переносом посольства США и столкновениями в секторе Газа

Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил, что между протестами в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев, и переносом посольства США в Иерусалим нет связи. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Беспорядки на границе с Израилем продолжаются уже больше месяца. И начались они из-за проблемной ситуации в самом секторе, когда лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас резко сократил финансирование, которое он переводит в сектор Газа, и ХАМАС почувствовал себя в изоляции. С этого момента и начались беспорядки», –– сказал Элькин.

Он добавил, что перемещение американской дипмиссии в Иерусалим стало только дополнительным предлогом для усиления конфликта, а не его причиной. Политик отметил, что ХАМАС интересуют не действия Соединенных Штатов, а желание любым способом дестабилизировать ситуацию в Израиле.

«На днях представитель ХАМАС проговорился, что 40 человек из числа погибших — активисты ХАМАС. Это показывает, насколько все было срежиссировано и насколько цинично их руководство использовало людей, чтобы привлечь внимание международной общественности и прервать свою изоляцию», — подчеркнул Элькин.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла после решения США о переносе посольства в Иерусалим. На фоне переноса дипмиссии прошли протесты в секторе Газа, в результате столкновения демонстрантов и армии Израиля погиб 61 палестинец.

Ранее сообщалось, что на подконтрольных Израилю Голанских высотах сработала воздушная тревога.