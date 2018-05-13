Эсминец «Беспокойный» отбуксировали из Балтийска в Кронштадт

В Балтфлоте рассказали, что эсминец «Беспокойный» был отбуксирован из Балтийска в Кронштадт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Морские буксиры «Анатолий Птицын» и МБ-119 с опережением графика завершили операцию по буксировке в Кронштадт к месту вечной стоянки эсминца «Беспокойный», - говорится в заявлении.

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Отмечается, что корабль покинул Балтийск 10 мая. Для его перемещения, помимо двух буксиров, были привлечены 70 человек. Была отремонтирована подводная часть корабля, покрашен корпус и демонтированы гребные валы.

Ранее сообщалось, что американский эсминец прибыл в Средиземное море.