СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

США фокусируются на создании неядерных ракет, поэтому Соединенные Штаты не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Об этом сообщает телеканал CNBC News.

По данным телеканала, американские военные ни раз признавали, что Россия и КНР вырвались вперед в этой области, так как они чаще проводят успешные испытания гиперзвукового оружия. В частности, генерал Джон Хайтен заявлял, что США неспособны отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

Реклама

Однако, по мнению экспертов, США занимаются «гораздо более сложной задачей», а именно созданием неядерных ракет, которые должны с большой точностью поражать маленькие цели, в то время как для ядерных ракет это не важно.

При этом Вашингтон давно разрабатывают такое вооружение, что является его преимуществом. Поэтому источники телеканала утверждают, что США могут быть впереди своих конкурентов.