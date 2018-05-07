В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»
В Сирии при выполнении планового полета над восточными районами страны потерпел крушение вертолет Ка-52 «Аллигатор», передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — говорится в сообщении ведомства.
Реклама
Сообщается, что тела летчиков доставлены на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что в Сирии произошло крушение российского истребителя Су-30СМ.
«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — сообщили в ведомстве.
Также в Минобороны заявили, что оба летчика истребителя погибли.