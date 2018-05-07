В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

В Сирии при выполнении планового полета над восточными районами страны потерпел крушение вертолет Ка-52 «Аллигатор», передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — говорится в сообщении ведомства.

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Сообщается, что тела летчиков доставлены на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что в Сирии произошло крушение российского истребителя Су-30СМ.

«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что оба летчика истребителя погибли.