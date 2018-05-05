Минобороны: десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» готовы к применению

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, передает РИА «Новости».

«МиГ-31 — ее носитель (гиперзвуковой ракеты «Кинжал»), этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал Борисов.

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По его словам, это один из четырех образцов, о которых рассказал ранее верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом», — уточнил Борисов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы в Москве 9 мая будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал».