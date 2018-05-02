Боевики согласились покинуть без боя север сирийского Хомса

Сирийские власти договорились с предводителями боевиков, что они без боя покинут поселения на севере провинции Хомс и юге Хамы. Об этом сообщает государственное сирийское информационное агентство SANA.

«Появилась информация о достижении договоренности о выводе группировок террористов с севера провинции Хомс и юга провинции Хама», — говорится в сообщении агентства.

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Сообщается, что боевики смогут воспользоваться предложением сирийских властей, если сдадут им среднее и тяжелое вооружение. Сделать это они могут в течение двух суток.

Также отмечается, что боевики согласились передать карты минных полей и сообщить местонахождение складов с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Ранее агентство SANA сообщало о 25 погибших в Сирии при атаке американской коалиции.