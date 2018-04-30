СМИ: в Германии военные летчики увольняются из-за нежелания воевать против России

В Германии за последние недели семь военных пилотов приняли решение уволиться со службы. Об этом сообщает Contra Magazin.

Отмечается, что в военно-воздушных силах ФРГ служат 120 пилотов, которые обслуживают 140 истребителей.

«Увольнения вызывают сожаление. Но на нашей боеспособности это не отразилось», — приводит издание слова представителя немецких ВВС.

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О причинах увольнений не сообщается. По данным издания, это связано с нежеланием пилотов воевать и участвовать в приготовлениях военной кампании, которую НАТО ведет против России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса должны противодействовать «гибридной деятельности» России. По его словам, «все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела».