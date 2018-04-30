В ДНР отреагировали на слова Порошенко о завершении АТО

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о завершении «антитеррористической операции» в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта», — сказал Якубов.

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По его словам, в случае агрессии со стороны Киева силы ДНР оставляют за собой право применять все необходимые меры и средства для защиты мирного населения.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об АТО.