Мэттис высказался за дипломатическое решение по денуклеаризации КНДР
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР, передает РИА «Новости».
Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Как отмечается, стороны «выразили серьезную приверженность дипломатическому решению, которое приведет к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».
«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США», — добавила Уайт.
Она также подчеркнула, что «обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации КНДР».
Ранее Мэттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывод своих войск с Корейского полуострова.