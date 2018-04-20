Лавров потребовал от США предъявить доказательства недопуска Россией ОЗХО в Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от США подкрепить доказательствами заявления о недопуске экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу, передает РИА «Новости».

«Заявления о том, что США обладают доказательствами о том, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят», — сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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Он также указал на то, что российская сторона представила доказательства, собранные на основе фактов «с иллюстрациями, с картинками, с интервью конкретных людей».

«Со стороны партнеров только и слышим утверждения, что у них есть доказательства, будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то инцидент в Солсбери», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент обвинил Россию в уничтожении следов химатаки в Сирии.