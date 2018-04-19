Лавров: обстрелявшие ООН боевики были предупреждены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики, обстрелявшие миссию ООН по безопасности в сирийской Думе, были предупреждены, передает РИА «Новости».

Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что сотрудники ООН попали под обстрел в сирийской Думе. Представители ООН должны были обеспечить проведение миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки в регионе.

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«В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью», — сказал Лавров.

Также ранее глава Министерства иностранных дел Франции заявил о невозможности производства химоружия в Сирии после ударов Запада.