Ракета «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с «Байконура»

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М » с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома «Байконур. Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 1.12 мск», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, контроль полета осуществлялся наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова российских Космических войск.