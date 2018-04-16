Лавров назвал цель российской помощи Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целью российской военной помощи Сирии является защита от агрессии западных стран. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Это для защиты САР от агрессии, которая была осуществлена 14 апреля и которая, как сказали власти трех стран (США, Франция, Великобритания), будет продолжена», — сказал Лавров.

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Ранее Лавров заявил, что Москва теряет остатки доверия к Вашингтону, однако пока оно не нулевое.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.