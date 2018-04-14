Пентагон: мы успешно поразили каждую цель

Пресс-секретарь военного ведомства США Дана Уайт на пресс-конференции заявила, что американские войска поразили все намеченные цели, передает РИА «Новости».

«Мы успешно поразили каждую цель», — сказала Уайт.

Также она отметила, что все цели выбрилась тщательно, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения.

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Ранее президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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