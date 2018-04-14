СМИ сообщили о пострадавших после ракетного обстрела Сирии

__is_photorep_included11717017: 1

В результате ракетных ударов США, Великобритании и Франции по сирийской территории пострадали три человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Как сообщается, внешние повреждения получил и исследовательский центр в провинции Хомс.

Реклама

«Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены и сбиты с курса, пострадали три мирных жителя», — говорится в сообщении.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии сообщает о шести пострадавших мирных жителях.

Ранее источник в сирийских властях сообщил, что Москва заранее предупредила Дамаск о грядущих ракетных ударах трех стран.

Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.