В Госдуме рассказали, куда могли «пропасть» российские корабли с базы в Тартусе

__is_photorep_included11714659: 1

Корабли ВМФ России могли покинуть базу технического обеспечения в сирийском Тартусе для выполнения поставленных стратегических задач по обеспечению мира в регионе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА «Новости».

Ранее компания Image Satellite International опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт «Тартус».

Реклама

«Сообщения о том, что российские корабли покинули Тартус, говорят о том, что наша база является стратегической для обеспечения безопасности САР, а также нашего военного контингента. Поэтому российские суда, вероятно, выполняют стратегические задачи для обеспечения безопасности, стабильности и мира в регионе», — сказал Белик.

Он также подчеркнул, что задачи для кораблей ВМФ России ставим Минобороны.