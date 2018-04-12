В Госдуме рассказали, куда могли «пропасть» российские корабли с базы в Тартусе
Корабли ВМФ России могли покинуть базу технического обеспечения в сирийском Тартусе для выполнения поставленных стратегических задач по обеспечению мира в регионе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА «Новости».
Ранее компания Image Satellite International опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт «Тартус».
«Сообщения о том, что российские корабли покинули Тартус, говорят о том, что наша база является стратегической для обеспечения безопасности САР, а также нашего военного контингента. Поэтому российские суда, вероятно, выполняют стратегические задачи для обеспечения безопасности, стабильности и мира в регионе», — сказал Белик.
Он также подчеркнул, что задачи для кораблей ВМФ России ставим Минобороны.