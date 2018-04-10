СМИ: Россия внесет на голосование СБ ООН две резолюции по химатакам в Сирии

Россия намерена внести на голосование Совета Безопасности ООН два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии. В свою очередь второй касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.

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Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийскую Думу для расследования предполагаемого применения химического оружия.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства химатаки в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.