В Турции назвали условия для ухода из Африна

Турецкая армия покинет сирийский Африн после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем, передает РИА «Новости» заявление вице-премьера Бекира Боздага.

«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас — найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда», — сказал Боздаг.

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Он добавил, что сирийский кризис решить военным путем невозможно.

Ранее курды пообещали Турции «постоянный кошмар» в Африне.