Роухани: США пожалеют, если нарушат ядерную сделку

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если решат выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

«Мы не будем нарушать условия соглашения, но они (США) должны знать, что они пожалеют, если нарушат сделку… Наш ответ будет более жестким, чем они представляют, и они увидят его уже в течение недели», — заявил Роухани.

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По его словам, Иран уже рассматривал вариант сделки без участия американской стороны и другие возможности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили в Турции иранскую ядерную сделку и пришли к выводу, что разделяют общую позицию по этому вопросу.