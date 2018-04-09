Пентагон отреагировал на сообщения об авиаударе по Сирии

Пентагон не подтверждает сообщения об американском ударе по Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить», — заявил источник агентства в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли США нанесли удар по Сирии.

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Ранее СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.

8 апреля в Белом доме заявили, что допускают возможность авиаудара по Сирии из-за сообщений о предполагаемых химатаках в сирийской Думе.

При этом в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.