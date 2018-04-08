СМИ: при газовой атаке в Восточной Гуте погибли 70 человек

В результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек, сообщает «Би-Би-Си».

Уточняется, что число погибших может возрасти.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее в Госдепе США заявили, что следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе.

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В Госдепе добавили, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — ред.) не подлежит сомнению». Представитель ведомства также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

До этого начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС России Сергей Рудской рассказал, что американские инструкторы в районе Эт-Танфа подготовили несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия.