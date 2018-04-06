Два истребителя Су-57 пролетят над Красной площадью 9 мая

Два новейших российских истребителя Су-57 пролетят над Красной площадью в ходе парада 9 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Помимо этого в параде будут задействованы два самолета Су-57», — говорится в сообщении.

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Также в военном параде примут участие стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35.

Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 км/ч, а экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации поднимутся на высоту от 300 до 500 метров и разгонятся до 600 км/ч.