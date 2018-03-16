NI: США не должны продавать Javelin Украине

Экс-подполковник армии США и военный аналитик Дэниел Дэвис объяснил, что поставка американской стороной летального оружия Киеву не в интересах США. Об этом пишет The National Interest.

По словам Дэвиса, Украина не является союзником Вашингтона, поэтому непонятно, стоит ли ради продажи противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву рисковать ухудшением отношений с российской стороной.

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«Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США. В этом случае нет ни того, ни другого. В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски», — заявил Дэвис.

Кроме того, аналитик отмечает, что поставка 210 ракет решит только локальные тактические задачи.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн.