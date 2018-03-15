Яровая предложила министру обороны Британии «попить чаю и успокоиться»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посоветовала министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону, который призвал Россию «заткнуться», выпить чаю с молоком и успокоиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что он насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре», — заявила Яровая.

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По ее словам, британские официальные лица скатились на уровень публичной непристойности в поведении.

Она также добавила, что «Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести».

Ранее сообщалось, что в Минобороны России назвали слова министра обороны Британии «риторикой базарной хабалки».