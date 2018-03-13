Генштаб ВС России предупредил о возможном ударе США по Дамаску

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химического оружия, которую американская сторона использует как повод для нанесения удара по Дамаску, передает РИА «Новости».

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», — сказал Герасимов.

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Он отметил, что в районе уже набрана «массовка» из детей, женщин и стариков, которые выступят в роли жертв применения химического оружия. На место также уже прибыли активисты «Белых касок» и съемочные группы.

«Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс. По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые доказательства якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства», — объяснил Герасимов.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности американской стороны к новым действиям на территории Сирии.