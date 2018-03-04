СМИ рассказали о секретном полигоне, где американцы учат украинских военных

С 2015 года американские и канадские инструкторы обучают украинских военных на бывшем советском полигоне Яворов, расположенном на западе Украины. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

Как уверяют американские военные, программа обучения украинских военных не связана с «конфликтом с Россией», но направлена на приведение квалификации военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что с 2015 года обучение на полигоне Яворов прошли около 6 тыс. украинцев.

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По данным издания, на базе постоянно размещаются 200 американских и 250 канадских военных, для которых в том числе построены казармы. Кроме них в тренировочной программе также участвуют военные из Литвы и Британии.

В декабре глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал не увеличивать число американских военных на Украине.