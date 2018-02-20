В Сирии обстреляли российский Центр по примирению

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил о массированном обстреле в Дамаске со стороны незаконных вооруженных формирований, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.

«Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — сообщили в центре по примирению.

Ранее в Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих.