Россия попросила Турцию помочь в получении обломков сбитого в Сирии Су-25

Минобороны России обратилось к турецкой стороне с просьбой оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит террористами 3 февраля над территорией сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса — Газета.Ru) в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб», — говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что наибольший интерес для специалистов представляют остатки двигателей штурмовика, так как они могут позволить идентифицировать использовавшийся террористами ПЗРК, а также установить места его производства и выявить каналы поставки в Сирию.

Ранее в Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолета Су-25 в память о погибшем пилоте Романе Филипове.