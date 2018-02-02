В ядерной доктрине США говорится о желании России стать сверхдержавой

Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США, передает РИА «Новости».

«Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав», — утверждается в документе.

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В документе также говорится, что США прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас.

Кроме того, США заявили, что не хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с ними.