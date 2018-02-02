В Совфеде заявили об оснащении ВС России гиперзвуковым оружием

Единицы новейшего гиперзвукового оружия скоро поступят на вооружение России, это позволит обеспечить стратегическое сдерживание не только ядерной частью арсенала, передает РИА «Новости» заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.

«У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — сказал он.

Реклама

Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал «согласно реалиям сегодняшнего дня» и пополняет его в рамках установленной договором квоты.

Ранее США в тексте ядерной доктрины отметили, что не хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с ними.