США заявили об оставшихся месяцах до ядерного удара КНДР

КНДР остались буквально месяцы до возможности нанести ракетно-ядерный удар по США, говорится в американской ядерной доктрине,передает РИА «Новости».

«Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Северокорейские официальные лица настаивают, что они не откажутся от ядерного оружия, и Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением», — говорится в доктрине.

Ранее США заявили, что привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия.