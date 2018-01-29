Минобороны прокомментировало сближение российского и американского самолетов

Российский истребитель Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Черным морем на безопасное расстояние, говорится в заявлении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

«29 января 2018 года около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России. На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский самолет приблизился к самолету США на расстояние в 5 футов (1,5 метра).