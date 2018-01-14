Израиль совершил авиаудар по сектору Газа

Боевая авиация Израиля совершила авиаудар по террористической инфраструктуре на границе сектора Газа и Египта, передает РИА «Новости».

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа», — говорится в официальном заявлении.

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Цель и причины авиаудара не уточняются. Также в Израиле сообщили, что с целью обеспечения безопасности 14 января будет закрыт единственный грузовой погранпереход палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Организации освобождения Палестины опубликовал призыв к международному сообществу с целью проведения конференции под эгидой ООН для создания независимого палестинского государства.