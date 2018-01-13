На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу

Тихоокеанское командование армии США проинформировало, что сообщение об угрозе баллистических ракет на Гавайях было выпущено ошибочно, передает Reuters.

​Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие.

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Представитель командования сказал, что он «не обнаружил угрозы баллистических ракет для Гавайских островов», и что сообщение было отправлено по ошибке.

Начато расследование произошедшего.