Пушков о новых угрозах Ким Чен Ына: ядерный покер продолжается

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который сказал, что у него на столе есть «ядерная кнопка».

«1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к согражданам заявил, что у КНДР отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. Помимо этого он припугнул США «ядерной кнопкой» на своем столе.