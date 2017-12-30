В Крыму ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал враждебными слова бывшего заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет, передает RT.

«Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа», — сказал Ганжара.

Реклама

Он также выразил уверенность в том, что в 2018 году будет построена первая часть моста.

Ранее сообщалось, что украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ударам ракет.